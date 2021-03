Pillole velenose sulla casa del GF Vip | la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 18 FINALE

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 4 marzo 2021) È finita! E dopo 5 mesi e mezzo è finita nel migliore dei modi, con Tommaso, vincitore. Ha retto il gf sulle sue spalle dall’ inizio, è stato più conduttore di Signorini e più autore degli autori, questo gf è suo! Il gf di Tommaso Zorzi non poteva che vincerlo lui! Secondo Pierpaolo, bravo ragazzo sicuramente, ma che a me personalmente non ha convinto. Rimango dell’ idea che abbia cercato la storia d’amore a tutti i costi, perché nei reality sono vincenti. Terza la Queen Stefania, avrei preferito spegnesse le luci con Tommaso, ma Dayane con la sua scelta ci ha tolto anche questo piacere?. Che dire io sono una viperella dal primo giorno, la amo a prescindere e spero che per lei questo sia un nuovo inizio professionale. Quarta classificata Dayane, non posso dire di averla amata, ma le riconosco che è stata sicuramente una protagonista di questo gf. In tutte le storie serve un ...