Piazzapulita | anticipazioni 4 marzo 2021

(Di giovedì 4 marzo 2021) Una nuova puntata disarà in onda stasera, 4, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: l’ondata delle varianti del covid che monta e l’inchiesta sulle false mascherine.: ospiti 4Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: Pier Luigi Bersani; il viceministro alla Sanità Pierpaolo Sileri; l’immunologo e professore della Emory University di Atlanta Guido Silvestri; l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli; la giornalista e divulgatrice scientifica Roberta Villa. Nel corso della puntata anche un’intervista al Direttore della Festa del Cinema di Roma Antonio Monda e una ...

