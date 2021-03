Piazza Vittorio Emanuele | mancato rispetto norme anti Covid | 26 sanzionati

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma – E’ di 26 persone sanzionate l’ultimo bilancio dei controlli svolti dai Carabinieri della Compagnia RomaDante nella zona diII. Nell’ambito degli stessi controlli sono stati chiusi anche 2 esercizi commerciali – un bar e un’agenzia di viaggi – dove i militari hanno verificato assembramenti di persone e ildel distanziamento sociale. Un senza fissa dimora tunisino di 25 anni, infine, e’ stato arrestato, invece, per il furto di una costosa biciletta elettrica, del valore di 900 euro. In particolare, i Carabinieri della Stazione RomaDante hanno sanzionato un cittadino del Bangladesh di 39 anni, proprietario di un’agenzia di viaggi ubicata inDante, al cui interno e’ stata riscontrata ...

Sono in tutto 26 le persone sanzionate dai carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante durante i controlli effettuati giovedì 4 marzo. Durante questi giorni, le attività ...