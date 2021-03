“Piano vaccinale, Bergamo svantaggiata”. E la Regione molla la piattaforma Aria (Di giovedì 4 marzo 2021) Martedì Regione Lombardia ha presentato il Piano vaccinale anti-Covid. Saranno 417 mila i bergamaschi coinvolti, all’incirca il 38% contro una media superiore al 60% per le altre province. Otto i centri massinali previsti, in campo anche i privati. Il Creberg Teatro di Bergamo, il centro commerciale di Mapello e il Cus di Dalmine si sono aggiunti ai poli fieristici di Bergamo, Chiuduno e Treviglio, al PalaSpirà di Spirano e al centro commerciale di Antegnate. “Capisco che la volontà e la strategia sia coprire le zone più colpite”, ma “Bergamo risulta non poco svantaggiata rispetto ad altre province che sono minori per estensione, popolazione e densità abitativa, per non parlare delle valli, i territori più colpiti dal Covid in Europa che sono state, per l’ennesima ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 marzo 2021) MartedìLombardia ha presentato ilanti-Covid. Saranno 417 mila i bergamaschi coinvolti, all’incirca il 38% contro una media superiore al 60% per le altre province. Otto i centri massinali previsti, in campo anche i privati. Il Creberg Teatro di, il centro commerciale di Mapello e il Cus di Dalmine si sono aggiunti ai poli fieristici di, Chiuduno e Treviglio, al PalaSpirà di Spirano e al centro commerciale di Antegnate. “Capisco che la volontà e la strategia sia coprire le zone più colpite”, ma “risulta non pocorispetto ad altre province che sono minori per estensione, popolazione e densità abitativa, per non parlare delle valli, i territori più colpiti dal Covid in Europa che sono state, per l’ennesima ...

matteosalvinimi : Videoconferenza oggi con l'amico premier ungherese Viktor Orbán: tra Italia e Ungheria c’è e ci sarà sempre un rapp… - matteosalvinimi : Incontro stamane a Roma con il presidente della Regione Calabria Nino Spirlì: al centro del colloquio il nuovo pian… - valigiablu : COVID-19, la campagna vaccinale in Italia è in ritardo rispetto agli obiettivi annunciati. Di chi è la responsabili… - Ricky_LA : RT @BlobRai3: 'A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa' (Guido Bertolaso,… - Latrinaeuropa : RT @matteosalvinimi: Videoconferenza oggi con l'amico premier ungherese Viktor Orbán: tra Italia e Ungheria c’è e ci sarà sempre un rapport… -