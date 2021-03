Per 20 anni Real Madrid e Barca hanno beneficiato di aiuti di Stato illeciti (Di giovedì 4 marzo 2021) Quattro club spagnoli, il Barcelona, il Real Madrid, l’Atlético Osasuna e l’Athletic di Bilbao hanno goduto negli ultimi 20 anni di un regime fiscale troppo vantaggioso. In pratica hanno goduto di aiuti di Stato illeciti. Lo ha stabilito la Corte di giustizia della Ue, annullando una decisione del Tribunale Ue, confermando una sentenza della Commissione europea. “Il ricorso che era Stato proposto contro tale decisione dal Fútbol Club Barcelona è definitivamente respinto”, spiega la Corte in una nota ripresa da Calcio e Finanza. Il Tribunale Ue, nel 2019, aveva annullato la decisione della Commissione ma oggi la Corte ha stabilito che i giudici sono incorsi in un “errore di diritto” e quindi la decisione di Bruxelles resta ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) Quattro club spagnoli, il Barcelona, il, l’Atlético Osasuna e l’Athletic di Bilbaogoduto negli ultimi 20di un regime fiscale troppo vantaggioso. In praticagoduto didi. Lo ha stabilito la Corte di giustizia della Ue, annullando una decisione del Tribunale Ue, confermando una sentenza della Commissione europea. “Il ricorso che eraproposto contro tale decisione dal Fútbol Club Barcelona è definitivamente respinto”, spiega la Corte in una nota ripresa da Calcio e Finanza. Il Tribunale Ue, nel 2019, aveva annullato la decisione della Commissione ma oggi la Corte ha stabilito che i giudici sono incorsi in un “errore di diritto” e quindi la decisione di Bruxelles resta ...

