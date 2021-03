Pensioni anticipate, Quota 100 verso il termine: serve un'opzione per non tornare alla legge Fornero (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuove ipotesi di riforma si concretizzano sulle Pensioni. Ormai entrati nel mese di marzo 2021 il primo trimestre dell'anno giunge verso il termine. Restano solo poco più di 9 mesi per trovare una soluzione alla scadenza della Quota 100, fissata al prossimo 31 dicembre. Il governo Draghi non sembra intenzionato a confermare questa misura attraverso una nuova proroga. L'unica alternativa possibile è quindi quella di attivare una nuova opzione di flessibilità. In caso diverso, i lavoratori in età avanzata che non riusciranno a ottenere il prepensionamento in tempo utile si troveranno a fare i conti con uno scalone importante. Tanto che per alcuni si parla di un tempo maggiore di permanenza sul lavoro anche di cinque anni. Riforma ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuove ipotesi di riforma si concretizzano sulle. Ormai entrati nel mese di marzo 2021 il primo trimestre dell'anno giungeil. Restano solo poco più di 9 mesi per trovare una soluzionescadenza della100, fissata al prossimo 31 dicembre. Il governo Draghi non sembra intenzionato a confermare questa misura attrauna nuova proroga. L'unica alternativa possibile è quindi quella di attivare una nuovadi flessibilità. In caso di, i lavoratori in età avanzata che non riusciranno a ottenere il prepensionamento in tempo utile si troveranno a fare i conti con uno scalone importante. Tanto che per alcuni si parla di un tempo maggiore di permanenza sul lavoro anche di cinque anni. Riforma ...

