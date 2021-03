Pelè, vaccino e appello: "Manteniamo la guardia alta" (Di giovedì 4 marzo 2021) "Oggi è un giorno indimenticabile: ho ricevuto il vaccino! La pandemia non è ancora finita. Dobbiamo mantenere la disciplina perché molte persone non si sono vaccinate". Scriveva ieri Pelé, 81 anni, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) "Oggi è un giorno indimenticabile: ho ricevuto il! La pandemia non è ancora finita. Dobbiamo mantenere la disciplina perché molte persone non si sono vaccinate". Scriveva ieri Pelé, 81 anni, ...

Ettore_Rosato : “La pandemia non è ancora finita, dobbiamo continuare a rispettare le regole per preservare la vita finché molte pe… - BottaroRosella : RT @Ettore_Rosato: “La pandemia non è ancora finita, dobbiamo continuare a rispettare le regole per preservare la vita finché molte persone… - Irishsara1980 : RT @Ettore_Rosato: “La pandemia non è ancora finita, dobbiamo continuare a rispettare le regole per preservare la vita finché molte persone… - MarchesiMattia : RT @Ettore_Rosato: “La pandemia non è ancora finita, dobbiamo continuare a rispettare le regole per preservare la vita finché molte persone… - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Pelè, #vaccino per il #covid: «È un giorno indimenticabile» -