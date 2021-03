Pd: Cento, 'dimissioni Zingaretti sono atto battaglia politica verso post governo Draghi' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il Pd si prepara al post governo Draghi, ad una "pagina nuova nella costruzione di un partito progressista in Italia": L'annuncio delle dimissioni di Zingaretti "di cui non sono sorpreso e che rispetto, sono un atto di battaglia politica", "non sono mosse dalla volontà di mettersi da parte. Credo che la motivazione sia tutta nazionale". Lo pensa Paolo Cento, di Sinistra italiana che all'Adnkronos sull'ipotesi candidatura di Zingaretti a sindaco di Roma afferma: "lo dovranno decidere le forze politiche romane. C'è un tavolo che si è arenato e dobbiamo dare una sterzata. Io non credo, ma se dovesse dare la sua disponibilità sarebbe una figura ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il Pd si prepara al, ad una "pagina nuova nella costruzione di un partito progressista in Italia": L'annuncio delledi"di cui nonsorpreso e che rispetto,undi", "nonmosse dalla volontà di mettersi da parte. Credo che la motivazione sia tutta nazionale". Lo pensa Paolo, di Sinistra italiana che all'Adnkronos sull'ipotesi candidatura dia sindaco di Roma afferma: "lo dovranno decidere le forze politiche romane. C'è un tavolo che si è arenato e dobbiamo dare una sterzata. Io non credo, ma se dovesse dare la sua disponibilità sarebbe una figura ...

PerutaAntonio : RT @pietroraffa: Sta girando la voce di #Zingaretti candidato sindaco di Roma. Il che comporterebbe, in caso di vittoria, le sue dimissio… - danieledv79 : RT @pietroraffa: Sta girando la voce di #Zingaretti candidato sindaco di Roma. Il che comporterebbe, in caso di vittoria, le sue dimissio… - pietroraffa : Sta girando la voce di #Zingaretti candidato sindaco di Roma. Il che comporterebbe, in caso di vittoria, le sue d… - TV7Benevento : Pd: Cento, 'dimissioni Zingaretti sono atto battaglia politica verso post governo Draghi'... -