Paura della firma? L’agenda Draghi e le soluzioni possibili secondo Atelli (Di giovedì 4 marzo 2021) Già prima della epocale sfida del Recovery plan, il tema generale della decisione e dell’azione pubblica, e quello, connesso, dell’elevazione del loro livello, si poneva con forza. Ora che il tornante della storia è proprio quello del Recovery, quel tema si ripropone con una forza speciale. Come e più di prima, si tratterà di prendere buone decisioni, di fare cose concrete e utili, e di fare presto (senza tuttavia fare frettolosamente). Ma amministrare la cosa pubblica è – oggi – sfida difficile. Rispetto ad essa, la Corte dei conti è chiamata a mantenersi con costanza equidistante dal buonismo irresponsabile così come dal facile giustizialismo, anzitutto a tutela della parte sana, certamente maggioritaria, dei decisori pubblici (in una parola, degli onesti e capaci), così come dei cittadini, destinatari ultimi delle ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 marzo 2021) Già primaepocale sfida del Recovery plan, il tema generaledecisione e dell’azione pubblica, e quello, connesso, dell’elevazione del loro livello, si poneva con forza. Ora che il tornantestoria è proprio quello del Recovery, quel tema si ripropone con una forza speciale. Come e più di prima, si tratterà di prendere buone decisioni, di fare cose concrete e utili, e di fare presto (senza tuttavia fare frettolosamente). Ma amministrare la cosa pubblica è – oggi – sfida difficile. Rispetto ad essa, la Corte dei conti è chiamata a mantenersi con costanza equidistante dal buonismo irresponsabile così come dal facile giustizialismo, anzitutto a tutelaparte sana, certamente maggioritaria, dei decisori pubblici (in una parola, degli onesti e capaci), così come dei cittadini, destinatari ultimi delle ...

_the_jackal : La paura negli occhi della violinista mentre Fiorello le sfoglia la galleria #Sanremo2021 - davidefaraone : Il clima d’odio di questi giorni contro #Renzi dimostra che siamo all’imbarbarimento della politica e del dibattito… - Avvenire_Nei : Papa Francesco: non ho paura della morte e la immagino a Roma - TweetdiVersi : No, non ho paura: dopo un anno di respirare queste notti della prigione sopravvivrò nella tristezza per indicare qu… - CasaLettori : A me si chiede di mascherare il mio punto di vista agli altri per paura della loro paura Bukowski… -