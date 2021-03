Paura a Roma: svuotano la cantina del nonno morto e trovano materiale esplosivo (Di giovedì 4 marzo 2021) Momenti di Paura nella serata di ieri, in via dei Campioni 31. Dei ragazzi hanno trovato nella cantina del nonno deceduto del materiale esplosivo. L’arrivo degli artificieri Nello svuotare la cantina del nonno, deceduto 4 anni fa, intorno alle ore 19:00, i nipoti hanno rinvenuto del materiale esplosivo. Ricordandosi che il nonno si dilettava a creare i così detti “fuochini“, hanno immediatamente allertato gli agenti di polizia. Questi si sono recati sul posto insieme agli artificieri, i quali hanno messo in sicurezza l’area. Il materiale è risultato poi essere acido citrico, ma fortunatamente il tutto si è concluso per il meglio. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 marzo 2021) Momenti dinella serata di ieri, in via dei Campioni 31. Dei ragazzi hanno trovato nelladeldeceduto del. L’arrivo degli artificieri Nello svuotare ladel, deceduto 4 anni fa, intorno alle ore 19:00, i nipoti hanno rinvenuto del. Ricordandosi che ilsi dilettava a creare i così detti “fuochini“, hanno immediatamente allertato gli agenti di polizia. Questi si sono recati sul posto insieme agli artificieri, i quali hanno messo in sicurezza l’area. Ilè risultato poi essere acido citrico, ma fortunatamente il tutto si è concluso per il meglio. su Il Corriere della Città.

