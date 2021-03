Passaporto sanitario in Sardegna: da lunedì scattano le nuove misure anti Covid, richiesto vaccino (Di giovedì 4 marzo 2021) Il presidente della Sardegna, Christian Solinas, ci riprova. E dopo un timido tentativo la scorsa estate, ripropone il Passaporto sanitario per tutti coloro che vorranno approdare in Sardegna, ad oggi unica regione inserita in zona bianca, ovvero quella con le misure restrittive meno rigide. Da lunedì, dunque, chi vorrà andare in Sardegna dovrà poter dimostrare di avere fatto un tampone (ovviamente con esito negativo) o di essere stato vaccinato contro il Covid 19. La negatività al virus va dimostrata 48 ore prima dell’imbarco, tamponi più “vecchi” non saranno validi e dunque non consentiranno di poter sbarcare sull’isola. Passaporto sanitario in Sardegna per contenere i contagi La paura che la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 marzo 2021) Il presidente della, Christian Solinas, ci riprova. E dopo un timido tentativo la scorsa estate, ripropone ilper tutti coloro che vorranno approdare in, ad oggi unica regione inserita in zona bianca, ovvero quella con lerestrittive meno rigide. Da, dunque, chi vorrà andare indovrà poter dimostrare di avere fatto un tampone (ovviamente con esito negativo) o di essere stato vaccinato contro il19. La negatività al virus va dimostrata 48 ore prima dell’imbarco, tamponi più “vecchi” non saranno validi e dunque non consentiranno di poter sbarcare sull’isola.inper contenere i contagi La paura che la ...

