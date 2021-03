Parma-Inter | le formazioni ufficiali

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 4 marzo 2021) Questi i 22 che inizieranno il match(4-3-1-2): Sepe; Osorio, Bani, Valenti, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Man. All. D'Aversa(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. ConteNerazzurri a caccia dell'allungo sul Milan, sfida al Tardini nel posticipo della 25^ giornata. Conte lancia Sanchez accanto a Lukaku (riposo per Lautaro), spazio al ritrovato Hakimi oltre ad Eriksen. Vidal in panchina. D'Aversa propone la coppia Karamoh-Man rifornita da Kucka, si rivede Brugman dopo la squalifica così come Bani accanto a Valenti. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Disponibile su Sky Go, anche in HD