Parla Turci parla del legame con Francesca Pascale: “I pettegolezzi li detesto” (Foto) (Di giovedì 4 marzo 2021) A 56 anni Paola Turci ha ancora più di prima la consapevolezza di essere libera di dire ciò che vuole, anche sul suo rapporto con Francesca Pascale ma le chiacchiere sul suo conto non le fanno bene (Foto). La cantante ha una storia d’amore con l’ex di Silvio Berlusconi? Al settimanale F Paola Turci commenta che detesta i pettegolezzi e che in questi mesi ha davvero vissuto male quello che le sembra sia una specie di accanimento per poi sottolineare: “Sono lesbica e anche etero”. Per la prima volta Paola Turci parla della sua vita sentimentale ma va ben più a fondo. PAOLA Turci: “NON HO NESSUNA INTENZIONE DI FARMI INFLUENZARE” “Ma quando scopri che, invece, è assolutamente normale, che fai? Dici: ‘Non ti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 marzo 2021) A 56 anni Paolaha ancora più di prima la consapevolezza di essere libera di dire ciò che vuole, anche sul suo rapporto conma le chiacchiere sul suo conto non le fanno bene (). La cantante ha una storia d’amore con l’ex di Silvio Berlusconi? Al settimanale F Paolacommenta che detesta ie che in questi mesi ha davvero vissuto male quello che le sembra sia una specie di accanimento per poi sottolineare: “Sono lesbica e anche etero”. Per la prima volta Paoladella sua vita sentimentale ma va ben più a fondo. PAOLA: “NON HO NESSUNA INTENZIONE DI FARMI INFLUENZARE” “Ma quando scopri che, invece, è assolutamente normale, che fai? Dici: ‘Non ti ...

