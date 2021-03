Parità di salario uomo-donna, la Commissione Ue propone direttiva: ‘Stipendi trasparenti e sanzioni per datori di lavoro che discriminano’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Pari salari e pari dignità sul posto di lavoro tra uomini e donne. La Commissione europea ha presentato questa mattina una proposta di direttiva sulla trasparenza salariale per garantire che tutti i cittadini degli stati membri ricevano la stessa retribuzione per uno stesso lavoro a prescindere dal proprio genere. Nel processo di parificazione di genere, l’organo legislativo europeo ha pubblicato un documento in cui sono introdotte misure che aumentano la trasparenza interna alle aziende, rafforzando i diritti di chi subisce discriminazioni. Previste anche sanzioni per i datori di lavoro. Il tema è stato affrontato in maniera chiara nel proposta della Commissione, a partire dall’offerta di lavoro: i datori dovranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Pari salari e pari dignità sul posto ditra uomini e donne. Laeuropea ha presentato questa mattina una proposta disulla trasparenza salariale per garantire che tutti i cittadini degli stati membri ricevano la stessa retribuzione per uno stessoa prescindere dal proprio genere. Nel processo di parificazione di genere, l’organo legislativo europeo ha pubblicato un documento in cui sono introdotte misure che aumentano la trasparenza interna alle aziende, rafforzando i diritti di chi subisce discriminazioni. Previste ancheper idi. Il tema è stato affrontato in maniera chiara nel proposta della, a partire dall’offerta di: idovranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Parità salario Matrisciano (M5S) al Parlamento Europeo: 'Donne più colpite dalla crisi, serve sforzo maggiore' ... occorre spingere su politiche di inclusione, lotta alle disuguaglianze e parità di genere come ... come l'aumento delle giornate di congedo parentale per gli uomini, oltre ad un salario minimo orario ...

ANPI Ceriale e Casa dei Circoli: un banchetto per sostenere la "Legge Antifascista Stazzema" ma anche per ricordare i diritti delle donne Per questo motivo il banchetto distribuirà anche un volantino, accompagnato da un rametto di mimosa, nel quale si chiedono parità di genere, di salario, di diritti e adeguate tutele nei contratti e ...

