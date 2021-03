Papa Francesco in Iraq, la visita che ha dell’incredibile (Di giovedì 4 marzo 2021) Solo pochi anni fa, nel 2014, Daesh (l’Isis) prendeva la città di Mosul ed in pochi giorni tutta la piana di Niniveh in Iraq diventava preda di persecuzione e razzie. I cristiani, che la abitano dall’alba del primo millennio, furono costretti a scappare molto velocemente e con loro migliaia di altre persone che avevano paura di quell’orrore ceco. Ad alcune minoranze religiose, come quella Ezida, non fu concessa neanche la fuga. Inseguiti e braccati subirono violenze di ogni genere. Qaraqosh è la città cuore dei cristiani a Niniveh. Si chiama anche Bakdhida in aramaico, che è la lingua della comunità siriaca cattolica che abita la zona. Daesh la occupò subito facendo fuggire tutti, tranne qualche anziano che rimase coraggiosamente. La cattedrale, grande ed imponente al centro della città, fu subito incendiata. Il chiostro reso il poligono di tiro dei miliziani. Ancora ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Solo pochi anni fa, nel 2014, Daesh (l’Isis) prendeva la città di Mosul ed in pochi giorni tutta la piana di Niniveh indiventava preda di persecuzione e razzie. I cristiani, che la abitano dall’alba del primo millennio, furono costretti a scappare molto velocemente e con loro migliaia di altre persone che avevano paura di quell’orrore ceco. Ad alcune minoranze religiose, come quella Ezida, non fu concessa neanche la fuga. Inseguiti e braccati subirono violenze di ogni genere. Qaraqosh è la città cuore dei cristiani a Niniveh. Si chiama anche Bakdhida in aramaico, che è la lingua della comunità siriaca cattolica che abita la zona. Daesh la occupò subito facendo fuggire tutti, tranne qualche anziano che rimase coraggiosamente. La cattedrale, grande ed imponente al centro della città, fu subito incendiata. Il chiostro reso il poligono di tiro dei miliziani. Ancora ...

