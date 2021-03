Papa Francesco: “In Iraq come pellegrino di pace”, il messaggio alla vigilia del viaggio storico (Di giovedì 4 marzo 2021) “Giungo tra voi come pellegrino di pace a ripetere: ‘voi siete tutti fratelli’.” Così Papa Francesco si rivolge agli iracheni in un videomessaggio inviato oggi 4 marzo, alla vigilia della storica visita nel Paese mediorientale. “Sì, vengo come pellegrino di pace in cerca di fraternità – continua Francesco -. Animato dal desiderio di pregare insieme e di camminare insieme anche con i fratelli e le sorelle di altre tradizioni religiose nel segno del padre Abramo che che riunisce in un’unica famiglia musulmani ebrei e cristiani”. Mai alcun Papa prima di lui a Baghdad Da domani 5 marzo fino a tutta la domenica 7 marzo il pontefice compirà per la prima volta in assoluto un ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 4 marzo 2021) “Giungo tra voidia ripetere: ‘voi siete tutti fratelli’.” Cosìsi rivolge agli iracheni in un videoinviato oggi 4 marzo,della storica visita nel Paese mediorientale. “Sì, vengodiin cerca di fraternità – continua-. Animato dal desiderio di pregare insieme e di camminare insieme anche con i fratelli e le sorelle di altre tradizioni religiose nel segno del padre Abramo che che riunisce in un’unica famiglia musulmani ebrei e cristiani”. Mai alcunprima di lui a Baghdad Da domani 5 marzo fino a tutta la domenica 7 marzo il pontefice compirà per la prima volta in assoluto un ...

Avvenire_Nei : Papa Francesco in Iraq nel segno di Abramo, che sperò contro ogni speranza - vaticannews_it : #4marzo #PapaInIraq In un videomessaggio #PapaFrancesco invita tutti gli iracheni “a rafforzare la fraternità, per… - Tg3web : Domani Papa Francesco parte per il suo viaggio in Iraq. Una visita storica, soprattutto in tempi di pandemia. 'Veng… - GM_oessh : RT @vaticannews_it: #4marzo #PapaInIraq In un videomessaggio #PapaFrancesco invita tutti gli iracheni “a rafforzare la fraternità, per edi… - 1970Germano : RT @PasseriniTn: #Papa: Iraq; A. #Riccardi, mai viaggio di Francesco così rischioso - Oltretevere - -