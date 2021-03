Paolo Bianchini | presidente di MIO – Italia | Movimento Imprese Ospitalità Ad oggi ci sono oltre 3mila imprese della ristorazione escluse dai 4 Ristori Il Decreto Sostegno ristabilisca questa grave lacuna

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 marzo 2021, «La notizia non può passare sottotraccia, perché riguarda decine di migliaia di famigliene. Ebbene, cidel comparto dell’a tavola (Horeca), cioè ristoranti, bar, cocktail bar, pub, pizzerie, chestatedai primi quattro decreti. Chiediamo con forza che nel, atteso per la prossima settimana,situazione venga sanata». «Leaziendequelle che, ad aprile 2019, mese fissato come parametro per il fatturato dai quattro, si trovavano sfortunatamente ...

BerniCurenai : #Vergogna ristoranti, 3mila imprese escluse dai ristori - sarahross71 : RT @tempoweb: Vergogna ristoranti, 3mila imprese escluse dai ristori #ristoranti #crisi #decretosostegno #iltempoquotidiano - Mauro73432329 : - RobertoZucchi11 : Vergogna ristoranti, 3mila imprese escluse dai ristori - RobertoZucchi11 : RT @tempoweb: Vergogna ristoranti, 3mila imprese escluse dai ristori #ristoranti #crisi #decretosostegno #iltempoquotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bianchini

Italia Sera

Lo ha reso noto, presidente di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità. "Le oltre 3mila aziende escluse sono quelle che, ad aprile 2019, mese fissato come parametro per il fatturato ...Lo ha reso noto, presidente di MIO Italia , Movimento Imprese Ospitalità . "Le oltre 3mila aziende escluse sono quelle che, ad aprile 2019, mese fissato come parametro per il ...«La notizia non può passare sottotraccia, perché riguarda decine di migliaia di famiglie italiane. Ebbene, ci sono oltre 3mila ..."Oltre 3mila imprese escluse dai 4 Ristori, il decreto Sostegno sani questa vergogna". Viterbo - Interviene Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia ...