Pallanuoto, Champions League 2021: per l'AN Brescia arriva la terza vittoria, Dinamo Tblisi k.o. per 14-6 (Di giovedì 4 marzo 2021) La bolla di Budapest continua a sorridere ad una AN Brescia in grandissimo spolvero. arriva la terza vittoria in altrettante partite per la fase preliminare della Champions League di Pallanuoto: la banda di Sandro Bovo si impone per 14-6 nell'impegno forse meno probante del raggruppamento B, quello con i georgiani della Dinamo Tblisi. Assoluto controllo della situazione per i lombardi, già nettamente in vantaggio nel primo quarto (4-1). Pratica archiviata a metà gara e gestione sul finale. Top scorer Jokovic con tre reti. Champions League – 2a tappa – Girone B (a Budapest) – 6a giornata Brescia-Dinamo TBILISI 14-6 (4-1, 5-3, 2-0, 3-2) Brescia: Del ...

