Palestre, un settore da salvare. Incontro online di Forza Italia Toscana con imprenditori del settore (Di giovedì 4 marzo 2021) "Dopo un anno di fermo e con ristori assenti o minimi la sopravvivenza delle Palestre è in bilico. E con loro rischia di scomparire un tessuto economico e sociale rilevante. Forza Italia Toscana, da sempre schierata a favore degli imprenditori del settore e fortemente critica contro le chiusure continuative, intende mantenere alta l'attenzione sul problema". È quanto si legge in una nota stampa degli Azzurri toscani. Della situazione critica del settore Palestre e dei provvedimenti necessari per salvaguardarlo si discuterà venerdì prossimo alle 18 sulla pagina Facebook regionale degli Azzurri. Interverranno Massimo Mallegni, Senatore di Forza Italia e Coordinatore Regionale e ...

