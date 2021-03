Ornella Vanoni soffia, soffia, ma la candela non si spegne: la scena è esilarante – VIDEO (Di giovedì 4 marzo 2021) “Con tutto l’amore che abbiamo nel nostro cuore, buon Natale!”. È diventato un cult questo VIDEO pubblicato su Twitter da Ornella Vanoni con gli auguri di Natale a tutti i suoi followers. Elegantissima, in un completo di velluto viola, la cantante tiene in braccio il suo cagnolino e nell’altra mano una candela rossa che cerca di spegnere al termine del suo messaggio. Peccato che questa le abbia dato del filo da torcere: Ornella soffia una prima volta e niente, resta accesa. Poi soffia ancora una, due, volte e niente, la fiamma non ne vuole proprio sapere di spegnersi. Lei inizia a spazientirsi finché, finalmente, la candela si spegne e Ornella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) “Con tutto l’amore che abbiamo nel nostro cuore, buon Natale!”. È diventato un cult questopubblicato su Twitter dacon gli auguri di Natale a tutti i suoi followers. Elegantissima, in un completo di velluto viola, la cantante tiene in braccio il suo cagnolino e nell’altra mano unarossa che cerca dire al termine del suo messaggio. Peccato che questa le abbia dato del filo da torcere:una prima volta e niente, resta accesa. Poiancora una, due, volte e niente, la fiamma non ne vuole proprio sapere dirsi. Lei inizia a spazientirsi finché, finalmente, lasi...

tvsorrisi : Francesco Renga ha preparato una versione modernissima del brano. La voce di Casadilego sarà... angelica!… - IlContiAndrea : #Annalisa nella serata delle cover presenterà una nuova versione di “La musica è finita” di Ornella Vanoni accompag… - Raffy1380 : Io vivo questa settimana solo per vedere sul palco Ornella Vanoni e Francesco Gabbani #Sanremo2021 - RickyGol22 : Stasera vince Ornella Vanoni come ringraziamento per la sua iconicità. #Sanremo2021 - choriflettutoh : RT @animaIattina: stasera ornella vanoni si esibisce con un sorriso dentro al pianto -