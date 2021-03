Ora si indaga sulle armi italiane vendute all’Arabia Saudita (Di giovedì 4 marzo 2021) Il boom di armi italiane vendute ai sauditi durante il governo Renzi diventa un caso internazionale oltre che giudiziario. Come riporta La Stampa, infatti, risultato indagati i vertici della Rwm Italia, ditta autorizzata dal nostro governo a vendere a Riad 20mila bombe al prezzo di 411 milioni di euro, e dell’Uama, l’autorità italiana che concede InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 4 marzo 2021) Il boom diai sauditi durante il governo Renzi diventa un caso internazionale oltre che giudiziario. Come riporta La Stampa, infatti, risultatoti i vertici della Rwm Italia, ditta autorizzata dal nostro governo a vendere a Riad 20mila bombe al prezzo di 411 milioni di euro, e dell’Uama, l’autorità italiana che concede InsideOver.

hele_fr : Ora si indaga sulle armi italiane vendute all'Arabia Saudita. Il boom di armi italiane vendute ai sauditi durante i… - tiber_h : RT @liliaragnar: Attacco in #Svezia,nella citta' di #Vetlanda 8 accoltellati. La polizia indaga per terrorismo Otto persone sono state acco… - Simo07827689 : RT @giusnico19511: @kiara86769608 Moby Prince, l’ombra delle mafie sul disastro di Livorno: “Quella notte controllavano scambi di contrabba… - giusnico19511 : @kiara86769608 Moby Prince, l’ombra delle mafie sul disastro di Livorno: “Quella notte controllavano scambi di cont… - manu_etoile : RT @liliaragnar: Attacco in #Svezia,nella citta' di #Vetlanda 8 accoltellati. La polizia indaga per terrorismo Otto persone sono state acco… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora indaga Svezia, accoltellate otto persone. "Si indaga per terrorismo" Si indaga per terrorismo. La polizia non ha voluto precisare quale arma sia stata usata dal giovane,... L'aggressione, durata circa un quarto d'ora, è avvenuta intorno alle 15 non lontano dalla stazione ...

Svezia: Attacco terroristico vicino ad una stazione, ferite 8 persone Indaga per terrorismo la polizia svedese sul fatto di sangue avvenuto oggi nei pressi della ... Ora è piantonato in ospedale. Alcuni dei feriti nell'attacco terroristico sono in gravi condizioni.

Muore travolta a Roma: si indaga per omicidio stradale - Ultima Ora Agenzia ANSA Sospettato fin dai primi giorni Omicidio Ilenia Fabbri, arrestato il marito Claudio Nanni, meccanico di 53 anni e un suo conoscente, Pierluigi Barbieri, di Cervia. Il primo, ritenuto il mandante, era ...

Liliana Segre insultata e minacciata sul web, chiede scusa il viterbese indagato Liliana Segre insultata e minacciata sul web, chiede scusa il viterbese indagato. Cronaca - Individuato dalla polizia postale anche un 75enne di Prato - Rimossi i commenti sotto la foto su Facebook ...

Siper terrorismo. La polizia non ha voluto precisare quale arma sia stata usata dal giovane,... L'aggressione, durata circa un quarto d', è avvenuta intorno alle 15 non lontano dalla stazione ...per terrorismo la polizia svedese sul fatto di sangue avvenuto oggi nei pressi della ...è piantonato in ospedale. Alcuni dei feriti nell'attacco terroristico sono in gravi condizioni.Omicidio Ilenia Fabbri, arrestato il marito Claudio Nanni, meccanico di 53 anni e un suo conoscente, Pierluigi Barbieri, di Cervia. Il primo, ritenuto il mandante, era ...Liliana Segre insultata e minacciata sul web, chiede scusa il viterbese indagato. Cronaca - Individuato dalla polizia postale anche un 75enne di Prato - Rimossi i commenti sotto la foto su Facebook ...