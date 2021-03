"Oltre la soglia critica". Picco allarmante: contagi e ricoveri fuori controllo. Il bollettino ci condanna al lockdown? (Di giovedì 4 marzo 2021) Continua a salire in maniera importante e anche piuttosto rapida l'allarme per la situazione epidemiologica dell'Italia, tanto che la previsione di Guido Bertolaso sulla zona rossa nazionale sembra sempre più vicina a realizzarsi. Il bollettino di giovedì 4 marzo dà conto di 22.865 contagiati, 13.488 guariti e 339 morti su 339.635 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è salito ancora una volta in maniera importante: è a 6,7 per cento, +0,9 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi continuano a risalire oggi sono 446.439, anche se la stragrande maggioranza è comunque asintomatica o si trova in isolamento domiciliare (423.807) senza avere bisogno di cure ospedaliere. Ciò non toglie però che la pressione sul sistema sanitario nazionale sta salendo in maniera costante ormai da due settimane: oggi il saldo dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Continua a salire in maniera importante e anche piuttosto rapida l'allarme per la situazione epidemiologica dell'Italia, tanto che la previsione di Guido Bertolaso sulla zona rossa nazionale sembra sempre più vicina a realizzarsi. Ildi giovedì 4 marzo dà conto di 22.865ati, 13.488 guariti e 339 morti su 339.635 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è salito ancora una volta in maniera importante: è a 6,7 per cento, +0,9 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi continuano a risalire oggi sono 446.439, anche se la stragrande maggioranza è comunque asintomatica o si trova in isolamento domiciliare (423.807) senza avere bisogno di cure ospedaliere. Ciò non toglie però che la pressione sul sistema sanitario nazionale sta salendo in maniera costante ormai da due settimane: oggi il saldo dei ...

you_trend : @Ruffino_Lorenzo Oltre a Basilicata e Molise (zone rosse), la chiusura delle scuole potrà essere disposta con oltre… - Corriere : ?? C'è un numero di contagi al giorno oltre il quale scatteranno nuovi divieti - fanpage : I nuovi ingressi sono stati 222. I dati dei ricoveri in terapia intensiva regione per regione. - Libero_official : Il #bollettino del 4 marzo: 22.865 contagiati, 13.488 guariti e 339 morti, +394 ricoveri in reparti Covid e +64 in… - KRISKSB : @Antonie66266624 @Yi_Benevolence Via, se chiudono è perché oltre una certa soglia le terapie intensive si esaurisco… -