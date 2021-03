“Oggi Trump tornerà al potere”: l’ultima profezia provoca il caos (Di giovedì 4 marzo 2021) Altra profezia da parte del gruppo cospirazionista di QAnon: il “loro” Trump tornerà al potere nella giornata odierna. È il caos più totale. Qualcuno se lo era già scordato, qualcun… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 4 marzo 2021) Altrada parte del gruppo cospirazionista di QAnon: il “loro”alnella giornata odierna. È ilpiù totale. Qualcuno se lo era già scordato, qualcun… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

