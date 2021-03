Nuovo lockdown e coprifuoco anticipato? Mezza Italia rischia la zona rossa: indice Rt sopra l’1 (Di giovedì 4 marzo 2021) Oltre un anno di “convivenza forzata” con il Coronavirus, ma i casi nel nostro Paese continuano ad aumentare: solo ieri si sono registrati 20.884 nuovi contagi, 347 morti e 14.068 pazienti guariti. Salgono le terapie intensive e i ricoveri, con un tasso di positività del 5,8%. Ora l’Italia è perlopiù “arancione”, con pochi territori in zona gialla e alcuni in fascia rossa: solo la Sardegna, in zona bianca, sta assaporando – seppur con il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza – la normalità. Ma cosa succede se la curva continua a salire? Come frenare l’avanzata del virus? Leggi anche: Lazio in zona gialla o arancione? Ecco cosa rischia la Regione, i casi aumentano Italia in lockdown? Domani ci sarà il classico monitoraggio degli esperti della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 marzo 2021) Oltre un anno di “convivenza forzata” con il Coronavirus, ma i casi nel nostro Paese continuano ad aumentare: solo ieri si sono registrati 20.884 nuovi contagi, 347 morti e 14.068 pazienti guariti. Salgono le terapie intensive e i ricoveri, con un tasso di positività del 5,8%. Ora l’è perlopiù “arancione”, con pochi territori ingialla e alcuni in fascia: solo la Sardegna, inbianca, sta assaporando – seppur con il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza – la normalità. Ma cosa succede se la curva continua a salire? Come frenare l’avanzata del virus? Leggi anche: Lazio ingialla o arancione? Ecco cosala Regione, i casi aumentanoin? Domani ci sarà il classico monitoraggio degli esperti della ...

NicolaPorro : ?? Nuovo #Dpcm e vecchio #lockdown, la ridicola autodifesa degli eurocrati sui #vaccini, il presunto business dell'O… - myrtamerlino : Guido #Bertolaso ha lanciato l'allarme su un nuovo #lockdown: 'Non solo per la #Lombardia ma per tutta l'Italia'. Siete d'accordo? - blondic69 : Nuovo obiettivo #Crisanti Prima di lui #Galli e guarda un pò siamo esattamente dove loro avevano previsto saremmo… - CorriereCitta : Nuovo lockdown e coprifuoco anticipato? Mezza Italia rischia la zona rossa: indice Rt sopra l’1 - defrogging : Ora si spiega pure peraltro perché due giorni fa volevano il lockdown nazionale, non volevano passare DI NUOVO per i cialtroni che sono -