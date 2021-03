Nuovo Dpcm: da lunedì Dad per quasi 6 milioni di studenti (Di giovedì 4 marzo 2021) Sulla scuola, di fatto, è in arrivo di Nuovo il lockdown: da lunedì resteranno a casa 3 studenti su 4. In base a quanto previsto dall’ultimo Dpcm, circa il 73% degli alunni italiani potrebbe ritrovarsi nuovamente alle prese con le lezioni online e questa volta la didattica a distanza non riguarderà solo i ragazzi delle superiori ma anche i Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) Sulla scuola, di fatto, è in arrivo diil lockdown: daresteranno a casa 3su 4. In base a quanto previsto dall’ultimo, circa il 73% degli alunni italiani potrebbe ritrovarsi nuovamente alle prese con le lezioni online e questa volta la didattica a distanza non riguarderà solo i ragazzi delle superiori ma anche i

