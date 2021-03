Nuovi contributi a fondo perduto 2021: anticipazioni e novità nel Decreto Sostegno (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono in arrivo Nuovi contributi a fondo perduto 2021 per attività, esercenti e partite Iva che hanno subito perdite di fatturato nel 2020 rispetto al 2019 a causa delle chiusure imposte dall’emergenza Covid. Verranno introdotti con il Decreto Sostegno, atteso per venerdì 5 marzo, erede dell’ex Decreto Ristori 5, che non ha mai visto la luce. I Nuovi indennizzi, come anticipato, andranno di pari passo con il calo di fatturato e saranno totalmente slegati dai codici Ateco (che erano stati introdotti con i precedenti contributi erogati nei mesi scorsi). Non solo. Oltre alle perdite economiche subite, saranno legati alla partita IVA. Vediamo le anticipazioni e novità sui ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono in arrivoper attività, esercenti e partite Iva che hanno subito perdite di fatturato nel 2020 rispetto al 2019 a causa delle chiusure imposte dall’emergenza Covid. Verranno introdotti con il, atteso per venerdì 5 marzo, erede dell’exRistori 5, che non ha mai visto la luce. Iindennizzi, come anticipato, andranno di pari passo con il calo di fatturato e saranno totalmente slegati dai codici Ateco (che erano stati introdotti con i precedentierogati nei mesi scorsi). Non solo. Oltre alle perdite economiche subite, saranno legati alla partita IVA. Vediamo lesui ...

LeggiOggi_it : #decretoSostegno In arrivo i nuovi #ristori a fondo perduto per attività e imprese con calo di fatturato. Qui le pr… - Lavorosole24ore : Accordo Italia/Svizzera, maggiori imposte e adempimenti per i nuovi frontalieri - TeleradioNews : Il Ministero dell’interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari. Tra questi anche il Comune di S… - TeleradioNews : S.Potito Sannitico: Dal ministero nuovi fondi per rendere sicuri gli edifici comunali Il Ministero dell’interno p… - BisagniMauro : Dl Sostegno: i nuovi contributi a fondo perduto #Draghi #dpcm #COVID #pandemia #zonarossa #DlSostegno Per informazi… -