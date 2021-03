Nuova Zelanda: terremoto di magnitudo 8.1. Scatta allarme tsunami (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuova fortissima scossa al largo della Nuova Zelanda , magnitudo 8.1. La protezione civile neozelandese ha lanciato un appello ai residenti di alcune aree costiere di dirigersi verso l'alto, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021)fortissima scossa al largo della8.1. La protezione civile neozelandese ha lanciato un appello ai residenti di alcune aree costiere di dirigersi verso l'alto, ...

