Nuova Zelanda, terremoto di magnitudo 8.1. Allerta tsunami in tutto il Pacifico (Di giovedì 4 marzo 2021) Lo tsunami Center americano ha esteso l’Allerta tsunami a tutto il Pacifico, dopo il nuovo sisma di magnitudo 8.1 al largo della Nuova Zelanda. Si prevedono onde anomale verso Nuova Zelanda e Australia, le Hawaii, le isole Fiji, le Cook, Samoa, le coste della Colombia, dell’Ecuador, del Costa Rica, del Messico. Il potentissimo terremoto ha colpito la Nuova Zelanda, dopo altre due scosse di magnitudo 7.4 e 7.1. Il sisma si è verificato poco prima le nove del mattino vicino alle isole Kermadec. Lots of large earthquakes today off the coast of Aotearoa/New Zealand. While large, these eqs are remote. Refer to @NZcivildefence for NZ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) LoCenter americano ha esteso l’il, dopo il nuovo sisma di8.1 al largo della. Si prevedono onde anomale versoe Australia, le Hawaii, le isole Fiji, le Cook, Samoa, le coste della Colombia, dell’Ecuador, del Costa Rica, del Messico. Il potentissimoha colpito la, dopo altre due scosse di7.4 e 7.1. Il sisma si è verificato poco prima le nove del mattino vicino alle isole Kermadec. Lots of large earthquakes today off the coast of Aotearoa/New Zealand. While large, these eqs are remote. Refer to @NZcivildefence for NZ ...

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Nuova Zelanda, allerta tsunami nel Pacifico meridionale - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 8.1 al largo della Nuova Zelanda: centinaia di persone in fuga #Terremoto… - Agenzia_Italia : Allarme Tsunami in Nuova Zelanda dopo un terremoto di magnitudo 6.9 - step_real : Intanto in Nuova Zelanda ci sono terremoti e tsunami in corso - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto di magnitudo 8.1 al largo della Nuova Zelanda: centinaia di persone in fuga #Terremoto -