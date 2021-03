Nuova Zelanda, terremoto di magnitudo 7.0: allarme tsunami (Di giovedì 4 marzo 2021) Un potente terremoto di magnitudo prossima a 7.0 ha colpito la costa orientale dell’Isola del Nord della Nuova Zelanda. Le autorità hanno diramato un allarme tsunami. Secondo le rilevazioni dell’Us Geological Survey, la scossa è stata registrata ad una profondità di 10 chilometri ed ha avuto una magnitudo di 6.9. Secondo il centro di monitoraggio GeoNet la magnitudo rilevata è stata di 7.2. “Chiunque si trovi vicino alla costa e abbia avvertito un lungo e forte terremoto deve spostarsi immediatamente verso il più vicino terreno elevato, o il più possibile nell’entroterra”, ha avvertito con un tweet la protezione civile neozelandese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) Un potentediprossima a 7.0 ha colpito la costa orientale dell’Isola del Nord della. Le autorità hanno diramato un. Secondo le rilevazioni dell’Us Geological Survey, la scossa è stata registrata ad una profondità di 10 chilometri ed ha avuto unadi 6.9. Secondo il centro di monitoraggio GeoNet larilevata è stata di 7.2. “Chiunque si trovi vicino alla costa e abbia avvertito un lungo e fortedeve spostarsi immediatamente verso il più vicino terreno elevato, o il più possibile nell’entroterra”, ha avvertito con un tweet la protezione civile neozelandese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos : ++#NuovaZelanda, #terremoto di magnitudo 7.0: allarme #tsunami++ - Agenzia_Italia : Allarme Tsunami in Nuova Zelanda dopo un terremoto di magnitudo 6.9 - MediasetTgcom24 : Terremoto, una scossa di magnitudo 6.9 al largo della Nuova Zelanda #terremoto - mirnoja : RT @Agenzia_Italia: Allarme Tsunami in Nuova Zelanda dopo un terremoto di magnitudo 6.9 - AntonioAlibert1 : RT @Agenzia_Italia: Allarme Tsunami in Nuova Zelanda dopo un terremoto di magnitudo 6.9 -