Nuova Zelanda: terremoto di 6.9 e il rischio tsunami (Di giovedì 4 marzo 2021) La Nuova Zelanda viene scossa da un terremoto di magnitudo 6.9, con una profondità di 180 chilometri. Ora, il rischio tsunami Alle 2.27 del mattino, una cittadina a nord-est di Gisborne diventa scenario di uno spettacolo devastante, un terremoto potentissimo, con epicentro di magnitudo 6.9. La scossa sarebbe stata avvertita a 180 chilometri di distanza dall'epicentro, obbligando le autorità a lanciare l'allarme tsunami. Il Pacific tsunami Warning Center, con sede alle Hawaii ha fatto così sapere: 'Sulla base dei parametri preliminari del terremoto, sono possibili onde di tsunami pericolose per le coste situate entro 300 chilometri dall'epicentro del ...

