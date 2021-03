Nuova Zelanda scossa da forte terremoto, evacuazioni e allarme tsunami (Di venerdì 5 marzo 2021) Un potente terremoto di magnitudo 8.1 si è verificato venerdì (la serata di giovedì in Italia) nell'Oceano al largo della costa della Nuova Zelanda, facendo scattare evacuazioni e allarmi tsunami in tutto il Pacifico meridionale. Si tratta della seconda forte scossa che ha colpito il Paese in poche ore. Un terremoto in mare aperto di magnitudo 7.3 aveva svegliato molte persone durante la notte in tutta la Nuova Zelanda. Anche se entrambi i terremoti hanno attivato sistemi di allarme, nessuno dei due sembra rappresentare una minaccia diffusa per le vite o le principali infrastrutture.Le autorità della protezione civile neozelandese hanno ordinato alle persone in alcune aree della costa orientale ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 marzo 2021) Un potentedi magnitudo 8.1 si è verificato venerdì (la serata di giovedì in Italia) nell'Oceano al largo della costa della, facendo scattaree allarmiin tutto il Pacifico meridionale. Si tratta della secondache ha colpito il Paese in poche ore. Unin mare aperto di magnitudo 7.3 aveva svegliato molte persone durante la notte in tutta la. Anche se entrambi i terremoti hanno attivato sistemi di, nessuno dei due sembra rappresentare una minaccia diffusa per le vite o le principali infrastrutture.Le autorità della protezione civile neozelandese hanno ordinato alle persone in alcune aree della costa orientale ...

