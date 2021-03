Nuova Zelanda, potentissima scossa di terremoto di 6.9: diramata allerta tsunami (Di giovedì 4 marzo 2021) terremoto di potenza devastante oggi Nuova Zelanda. L’epicentro del sisma, di magnitudo 6.9 (7.2 secondo alcune rilevazioni) è stato a 180 chilometri a nord-est della città di Gisborne alle 2.27 locali del mattino, a una profondità di 10 chilometri. Lo rende noto l’Usgs. In seguito al sisma è stata diramata un’allerta tsunami. L’epicentro del sisma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 4 marzo 2021)di potenza devastante oggi. L’epicentro del sisma, di magnitudo 6.9 (7.2 secondo alcune rilevazioni) è stato a 180 chilometri a nord-est della città di Gisborne alle 2.27 locali del mattino, a una profondità di 10 chilometri. Lo rende noto l’Usgs. In seguito al sisma è stataun’. L’epicentro del sisma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Italia : Allarme Tsunami in Nuova Zelanda dopo un terremoto di magnitudo 6.9 - Adnkronos : ++#NuovaZelanda, #terremoto di magnitudo 7.0: allarme #tsunami++ - MediasetTgcom24 : Terremoto, una scossa di magnitudo 6.9 al largo della Nuova Zelanda #terremoto - marcoranieri72 : RT @agambella: Nuova Zelanda: allarme tsunami dopo sisma in mare, magnitudo 7.3 - marcoranieri72 : RT @agambella: Avviso tsunami in Nuova Zelanda: le ultime onde potrebbero aver raggiunto terra. -