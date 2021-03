Nuova scossa di terremoto a largo della Nuova Zelanda (Di venerdì 5 marzo 2021) terremoto di magnitudo 8.1 al largo della Nuova Zelanda: centinaia di persone in fuga Alle 20,28 (ora italiana) : Si tratta della terza scossa di terremoto oggi al largo della Nuova Zelanda : l'ultima in una località remota a 960 km da Tonga. E' allerta tsunami in tutto l'Oceano Pacifico. Si prevedono onde anomale verso Australia, Hawaii, Isole Fiji, Cook, Samoa, Colombia, Ecuador, Costa Rica e Messico. Scene di panico nell'area con migliaia di persone che hanno lasciato la costa per rifugiarsi in zone più interne. Sono tre i terremoti registrati: il primo di magnitudo 6.9, il secondo molto al largo di magnitudo 7.1 e infine il terzo ... Leggi su velaac (Di venerdì 5 marzo 2021)di magnitudo 8.1 al: centinaia di persone in fuga Alle 20,28 (ora italiana) : Si trattaterzadioggi al: l'ultima in una località remota a 960 km da Tonga. E' allerta tsunami in tutto l'Oceano Pacifico. Si prevedono onde anomale verso Australia, Hawaii, Isole Fiji, Cook, Samoa, Colombia, Ecuador, Costa Rica e Messico. Scene di panico nell'area con migliaia di persone che hanno lasciato la costa per rifugiarsi in zone più interne. Sono tre i terremoti registrati: il primo di magnitudo 6.9, il secondo molto aldi magnitudo 7.1 e infine il terzo ...

repubblica : Nuova Zelanda, allarme tsunami e migliaia di persone in fuga dopo una fortissima scossa in mare: Magnitudo 8,1 e mo… - Agenzia_Ansa : FLASH| Una nuova scossa di terremoto in Grecia di magnitudo 5.9 #ANSA - SkyTG24 : Grecia, nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.9 vicino Larissa - maru5noko1 : RT @repubblica: Nuova Zelanda, allarme tsunami e migliaia di persone in fuga dopo una fortissima scossa in mare: Magnitudo 8,1 e molteplici… - BisciariP : RT @repubblica: Nuova Zelanda, allarme tsunami e migliaia di persone in fuga dopo una fortissima scossa in mare: Magnitudo 8,1 e molteplici… -