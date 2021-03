"Non trovo Fiorello" e l'ex ministra spegne la tv: clamorosa Fornero, massacrato Sanremo (e Amadeus) (Di giovedì 4 marzo 2021) “Pensate a quanto è eccitante Sanremo, anche Elsa Fornero si annoia a guardarlo”. Così Dagospia ha fatto ironia sul Festival di Sanremo 2021, che ha fatto registrare ascolti molto più bassi del solito nelle prime due serate. Ovviamente le attenuanti sono tante, a partire dalla pandemia di Covid e dall'assenza di pubblico imposta dal ministro Dario Franceschini che hanno un po' svuotato la kermesse musicale. Poi dal punto di vista della gara vera e propria va detto che non tutti i Big lo sono sembrati realmente, con parecchi nomi poco conosciuti al pubblico meno giovane. Non a caso una come Elsa Fornero non ha tratto grande giovamento dal guardare questa edizione strana di Sanremo: “Ho provato a sintonizzarmi ogni tanto per trovare Fiorello, un grande artista e una persona ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) “Pensate a quanto è eccitante, anche Elsasi annoia a guardarlo”. Così Dagospia ha fatto ironia sul Festival di2021, che ha fatto registrare ascolti molto più bassi del solito nelle prime due serate. Ovviamente le attenuanti sono tante, a partire dalla pandemia di Covid e dall'assenza di pubblico imposta dal ministro Dario Franceschini che hanno un po' svuotato la kermesse musicale. Poi dal punto di vista della gara vera e propria va detto che non tutti i Big lo sono sembrati realmente, con parecchi nomi poco conosciuti al pubblico meno giovane. Non a caso una come Elsanon ha tratto grande giovamento dal guardare questa edizione strana di: “Ho provato a sintonizzarmi ogni tanto per trovare, un grande artista e una persona ...

