"Non ha voluto fare l'amore con te"| Maria spiazza Gemma| Il retroscena osè (Di giovedì 4 marzo 2021) Si è appena conclusa una nuova scoppiettante puntata di Uomini e Donne, il dating show più famoso della televisione italiana. Anche questo pomeriggio, abbiamo assistito alle vicende della splendida Gemma Galgani. A catturare l'attenzione del pubblico in studio e dei telespettatori da casa è stato l'intervento chiarificatore di Maria De Filippi, che con la sua proverbiale chiarezza espositiva ha messo la dama di Torino dinnanzi ad una triste ed amara realtà. Ecco cosa è accaduto. Trono Over: Gemma ancora una volta offesa Nella puntata di oggi 4 marzo 2021, al centro dello studio, come ormai di consueto c'è stata la dama torinese, Gemma Galgani. La puntata si è aperta con lei che chiede delle spiegazioni a Maurizio, il cavaliere che ha frequentato per un breve periodo e che poi ha deciso di continuare ...

Ultime Notizie dalla rete : Non voluto Ibrahimovic e Mihajlovic duettano a Sanremo: tutto sulla serata La terza serata del festival di Sanremo è quella tradizionalmente dedicata ai duetti . Ma non saranno solo i concorrenti a cimentarsi nel canto a due: stasera anche i grandi amici Zlatan ...L'ha voluto ...

Videogiochi in formato fisico: i single player vendono ancora molto? Ding ha voluto analizzare il tutto nei minimi dettagli trovando un collegamento tra videogiochi ... Ciò non toglie che il digitale sta sempre prendendo più piede e probabilmente le vendite aumenteranno ...

Helena Seger, chi è la compagna di Ibrahimovic e perché non lo ha mai voluto sposare Corriere della Sera Una villa alle porte di Modena per dare dignità ai pazienti Qui, nell antica casa estiva della famiglia Montecuccoli alle porte di Modena, sorgerà un nuovo Hospice, “una casa per accogliere e dare dignità” ai pazienti con malattie avanzate che hanno bisogno di ...

Lazio-Torino è "sub iudice": il Giudice sportivo rinvia la decisione Il Giudice sportivo prende tempo: «Lazio-Torino sub iudice» è la dicitura pubblicata nel comunicato dal dott. Mastrandrea in merito alla partita non disputata martedì ...

