"Nomadland": il film che ha trionfato ai Golden Globe arriva in Italia su Disney+ (Di giovedì 4 marzo 2021) Se ne è tanto sentito parlare, ora finalmente Nomadland, film diretto da Chloé Zhao con protagonista la sempre incredibile Frances McDormand, arriva anche in Italia. Dopo essere stato premiato con un Leone d'Oro a Venezia 77, dove è stato presentato in anteprima nel settembre 2020, negli ultimi giorni il suo trionfo ai Golden Globe non ha fatto che accrescere l'attesa. X La Searchlight Pictures, casa di distribuzione del film, ha confermato i piani di uscita nel nostro paese. Per i cinema, ahimè, rimane un vago "prossimamente", con la precisazione "salvo disponibilità dei cinema", visto che a causa delle restrizioni è tutto avvolto nell'incertezza. Mentre dal 31 aprile potranno vedere Nomadland tutti gli abbonati a

