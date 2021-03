Noemi ‘trasformata’ sul palco di Sanremo 2021: “Come ha fatto perdere 15 kg” (Di giovedì 4 marzo 2021) Noemi ha stregato tutti al Festival di Sanremo 2021. La cantante è in gara con “Glicine” e sì, con la sua voce ha incantato il pubblico ma non è assolutamente passata inosservata la forma fisica: negli scorsi mesi ha perso ben 15 kg. Ed era pazzesca sul palco dell’Ariston, fasciata in un Dolce e Gabbana ricoperto di Swarovsky e tutti a chiedersi i segreti della sua dieta. Recentemente, prima dell’inizio della kermesse musicale, la cantante romana ha parlato a Vanity Fair di un cammino alla riscoperta di se stessa. Sulle pagine del settimanale ha spiegato che a un certo punto della sua vita non si è più sentita a suo agio con il peso. Ora il magazine Oggi ha intervistato la dottoressa Monica Germani che ha seguito Noemi in questo suo percorso. (Continua dopo la foto) La cantante romana nell’ultimo anno ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 marzo 2021)ha stregato tutti al Festival di. La cantante è in gara con “Glicine” e sì, con la sua voce ha incantato il pubblico ma non è assolutamente passata inosservata la forma fisica: negli scorsi mesi ha perso ben 15 kg. Ed era pazzesca suldell’Ariston, fasciata in un Dolce e Gabbana ricoperto di Swarovsky e tutti a chiedersi i segreti della sua dieta. Recentemente, prima dell’inizio della kermesse musicale, la cantante romana ha parlato a Vanity Fair di un cammino alla riscoperta di se stessa. Sulle pagine del settimanale ha spiegato che a un certo punto della sua vita non si è più sentita a suo agio con il peso. Ora il magazine Oggi ha intervistato la dottoressa Monica Germani che ha seguitoin questo suo percorso. (Continua dopo la foto) La cantante romana nell’ultimo anno ...

internapoli_it : RT @InterNapoli: #Noemi, nuova vita grazie al metodo Tabata: 'Così mi sono trasformata' #AllenamentoTabata #DietaDiTabata #FestivalDiSanrem… - InterNapoli : #Noemi, nuova vita grazie al metodo Tabata: 'Così mi sono trasformata' #AllenamentoTabata #DietaDiTabata… - car_cimini : Da quando #Noemi si è trasformata in Geri Halliwell? #Sanremo2021 - 96flicker : Noemi come la sirenetta quando viene trasformata in umana a fine cartone #Sanremo2021 - From__Italy : ???? che restyling #Noemi! Immagine trasformata. #Sanremo2021 -