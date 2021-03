Noemi, parla la sua nutrizionista: “Ecco i segreti della sua dieta che le ha fatto perdere 15 chili” (Di giovedì 4 marzo 2021) «Il messaggio di Noemi? Non arrendersi mai. Con costanza, determinazione e aiuto ogni obiettivo è raggiungibile». È questo il segreto che si nasconde dietro la metamorfosa fisica di Noemi: 15 chili persi, una forma clamorosa, quasi una rinascita raggiunta con costanza ed esercizio fisico. Dietro tutto questo c’è anche Monica Germani, la dietista e nutrizionista che ha inventato META Experience il protocollo di dimagrimento e rieducazione che ha seguito anche cantante e che racconta a Ilfattoquotidiano.it tutti i segreti della «dieta» di Noemi. Domande secca: che cos’è META Experience, il protocollo di dimagrimento e rieducazione che ha seguito anche Noemi?È un programma strettamente personalizzato e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) «Il messaggio di? Non arrendersi mai. Con costanza, determinazione e aiuto ogni obiettivo è raggiungibile». È questo il segreto che si nasconde dietro la metamorfosa fisica di: 15persi, una forma clamorosa, quasi una rinascita raggiunta con costanza ed esercizio fisico. Dietro tutto questo c’è anche Monica Germani, la dietista eche ha inventato META Experience il protocollo di dimagrimento e rieducazione che ha seguito anche cantante e che racconta a Ilquotidiano.it tutti i» di. Domande secca: che cos’è META Experience, il protocollo di dimagrimento e rieducazione che ha seguito anche?È un programma strettamente personalizzato e ...

