Nicola Zingaretti si dimette da segretario del Pd | l’annuncio sui social

(Di giovedì 4 marzo 2021) Giovedì 4 marzo 2021.sidal ruolo didel Partito democratico. In un post su Facebook, il governatore della Regione Lazio ha dichiarato che «nelle prossime ore» scriverà alla Presidente del partito per lasciare formalmente. A quel punto sarà «l’Assemblea nazionale» a fare «le scelte più opportune e utili». Nello stesso post rilanciato dal “Corriere della Sera” si legge: «Lo stillicidio non finisce», ha scritto ildei Dem. «Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c’è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni», ha sottolineato ...

'Mi vergogno che si parli solo di poltrone, mi dimetto'. Lo ha reso noto su Facebook il segretario del Partito Democratico,. 'Il Pd non può rimanere fermo, impantanato per mesi a causa in una guerriglia quotidiana. Questo, sì, ucciderebbe il partito. Visto che il bersaglio sono io, per amore dell'Italia e ...La notizia bomba viene postata su Facebook poco prima delle 16.30 nel profilo del segretario del Pd: nelle prossime ore mi dimetto. "Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in ..."Mi vergogno che si parli solo di poltrone, mi dimetto". Lo ha reso noto su Facebook il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. "Il Pd non può rimanere fermo, impantanato per mesi a ...Il segretario dem stanco degli attacchi dice che si presenterà dimissionario all'assemblea del prossimo 13 e 14 marzo. L'urlo contro il partito: si parla solo di poltrone, mentre nel paese scoppia la ...