Nel weekend Trastevere | Litorale e Centro Storico sorvegliati speciali

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma – Sono stati pianificati durante il Tavolo Tecnico odierno, presieduto dal Questore di Roma, Carmine Esposito, i consueti servizi di controllo del territorio, finalizzati ad armonizzare le attivita’ attualmente consentite con il necessario rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con particolare riguardo alla gestione di alcuni spazi pubblici. Interessate, ai servizi di controllo, le zone del, Area Tridente, Area Piazza del Popolo e Area Pincio, nonche’ le grandi vie dello shopping come via Cola di Rienzo, via Ottaviano e le zone coinvolte dalla movida ma soprattutto ilromano. Particolare vigilanza infatti sara’ garantita presso le localita’ delromano come Ostia, Fregene, Fiumicino, Anzio, Nettuno, Civitavecchia, Santa Marinella ...