Napoli, rapina a biglietteria EAV: arrestato grazie ad un inseguimento telefonico (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri pomeriggio un giovane ragazzo di 24 anni è stato arrestato da un carabiniere al termine di un inseguimento guidato via telefono da un militare che seguiva la del malvivente dal balcone di casa. Aveva appena rapinato la biglietteria EAV. E’ stato arrestato dai carabinieri al termine di un inseguimento guidato via telefono da un militare che seguiva la fuga dell’uomo dal balcone di casa, il 24 enne che ieri pomeriggio ha svuotato le casse della stazione Eav di Piano di Sorrento prelevando circa 200 euro dopo aver messo ko una donna. I militari della compagnia di Sorrento hanno arrestato l’uomo, originario di Meta, e già noto alle forze dell’ordine, in flagranza di reato per rapina. I fatti sono ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ieri pomeriggio un giovane ragazzo di 24 anni è statoda un carabiniere al termine di unguidato via telefono da un militare che seguiva la del malvivente dal balcone di casa. Aveva appenato laEAV. E’ statodai carabinieri al termine di unguidato via telefono da un militare che seguiva la fuga dell’uomo dal balcone di casa, il 24 enne che ieri pomeriggio ha svuotato le casse della stazione Eav di Piano di Sorrento prelevando circa 200 euro dopo aver messo ko una donna. I militari della compagnia di Sorrento hannol’uomo, originario di Meta, e già noto alle forze dell’ordine, in flagranza di reato per. I fatti sono ...

SkyTG24 : Sorrento, rapina biglietteria Eav: carabiniere lo fa arrestare da casa - fattidinapoli : Napoli: Piano di Sorrento, rapina la biglietteria EAV, preso subito. Un carabiniere dal balc... - - LaTorre1905 : Fanno colpo in #Banca ma #Polizia e GdF li catturano per ulteriori info clicca qui - NapoliToday : #Cronaca 'Dammi i soldi o sparo': sesta rapina al bar in pochi mesi (VIDEO) -