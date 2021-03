Napoli | Osimhen scalpita | le condizioni del nigeriano in vista del Bologna

(Di giovedì 4 marzo 2021) Victorpotrebbe rientrare in campo contro il: il centravantiprosegue il suo recupero post Atalanta. LeVictorfa i conti con una stagione complicata: prima il lungo infortunio alla spalla, poi la positività al COVID e infine la brutta caduta contro l’Atalanta che lo ha tenuto fuori in queste ultime gare. Victor, come riporta Sky Sport, si è sottoposto oggi ad una risonanza magnetica che ha dato esito incoraggiante. Domani gli esami verranno ripetuti e se i risultati dovessero venir confermati, possibile che vada in panchina contro ilindelle sfide con Milan e. Leggi su Calcionews24.com

Victorpotrebbe rientrare in campo contro il Bologna: il centravanti nigeriano prosegue il suo recupero post Atalanta. Le ...... se gli esami dovessero dare esito positivo, ed escludere altri problemi, allora ilpotrebbe ... Dopo l'infortunio alla spalla e poi la positività al covid di inizio anno,ha saltato altre ...Il nome e le prestazioni di Piotr Zielinski tornano a farsi notare in giro per l'Europa. Il centrocampista del Napoli sta diventando sempre più leader in questa stagione difficle per ...In qualsiasi modo finirà la stagione del Napoli quest'anno, ci sono delle certezze: la rosa va completata. Oltre al problema terzini che ormai affligge la squadra di De Laurentiis da oltre tre stagion ...