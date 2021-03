Napoli, nuova presidenza al Museo Madre: “Ospiteremo Covid Vaccine Center” (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee ha un nuovo presidente e lo ha trovato nella persona di Angela Tecce. Si occuperò anche del Museo Madre. A tal proposito bisogna sottolineare la volontà di ospitare all’interno della struttura un Covid Vaccine Center. “Ringrazio il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e i suoi più stretti collaboratori, per avermi affidato l’incarico di presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, istituzione la cui attività ho seguito da sempre con attenzione e stima. Questa nomina si inscrive nell’ambito di un percorso personale e professionale a cui ho dedicato la mia competenza e le mie energie, prima in qualità di funzionario storico dell’arte e, successivamente, dirigente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee ha un nuovo presidente e lo ha trovato nella persona di Angela Tecce. Si occuperò anche del. A tal proposito bisogna sottolineare la volontà di ospitare all’interno della struttura un. “Ringrazio il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e i suoi più stretti collaboratori, per avermi affidato l’incarico di presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, istituzione la cui attività ho seguito da sempre con attenzione e stima. Questa nomina si inscrive nell’ambito di un percorso personale e professionale a cui ho dedicato la mia competenza e le mie energie, prima in qualità di funzionario storico dell’arte e, successivamente, dirigente ...

