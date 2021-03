Napoli, lo sfogo di Insigne: il club azzurro interviene dopo il match contro il Sassuolo (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Napoli interviene dopo la sfuriata di Lorenzo Insigne al termine del pareggio in casa del Sassuolo.Napoli-Sassuolo, azzurri ancora in silenzio stampa: nessun tesserato parlerà alla stampaIl capitano azzurro nel 3-3 tra i partenopei e gli emiliani, al termine del match del Mapei Stadium, si è lasciato andare a un pesante commento affermando: "squadra di m***a". Un calcio di rigore assegnato ai neroverdi al 93' ha permesso agli uomini di Roberto De Zerbi di pareggiare la gara, un pari che ha lasciato l'amaro in bocca alla squadra di Rino Gattuso. Di seguito il comunicato ufficiale del club.Sassuolo-Napoli, De Zerbi: “Grande gara, dà fastidio non aver vinto. Futuro? Nessun problema con ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 marzo 2021) Illa sfuriata di Lorenzoal termine del pareggio in casa del, azzurri ancora in silenzio stampa: nessun tesserato parlerà alla stampaIl capitanonel 3-3 tra i partenopei e gli emiliani, al termine deldel Mapei Stadium, si è lasciato andare a un pesante commento affermando: "squadra di m***a". Un calcio di rigore assegnato ai neroverdi al 93' ha permesso agli uomini di Roberto De Zerbi di pareggiare la gara, un pari che ha lasciato l'amaro in bocca alla squadra di Rino Gattuso. Di seguito il comunicato ufficiale del, De Zerbi: “Grande gara, dà fastidio non aver vinto. Futuro? Nessun problema con ...

sscnapoli : In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c'è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenz… - fanpage : Stanco di un anno difficile per tutti Flavio si lascia andare a un lungo sfogo, indirizzato soprattutto a chi conti…