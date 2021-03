Napoli e Campania, de Magistris: inevitabile zona rossa (Di giovedì 4 marzo 2021) commenta 'Dagli ultimi dati sembra inevitabile che si vada in zona rossa. Purtroppo sia a Napoli che in Campania i contagi sono in crescita e purtroppo sono in aumento i ricoveri non solo nei reparti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 marzo 2021) commenta 'Dagli ultimi dati sembrache si vada in. Purtroppo sia ache ini contagi sono in crescita e purtroppo sono in aumento i ricoveri non solo nei reparti ...

MediasetTgcom24 : Napoli e Campania, de Magistris: inevitabile la zona rossa #covid - TgLa7 : #Covid: in Campania primi due casi variante brasiliana a Napoli - repubblica : ?? Covid, l'annuncio del governatore della Campania, De Luca: 'Da lunedi' chiudiamo tutte le scuole' - mattinodinapoli : Vaccino Covid in Campania, via alle prenotazioni per il personale delle università e delle forze dell’ordine - agro24tw : COVID terza ondata. Napoli e Campania: de Magistris, inevitabile zona rossa -