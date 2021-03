Napoli, arriva l’ok per la campagna vaccinale agli insegnanti pendolari (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – arriva finalmente l’ok dalla Regione Campania per la somministrazione del vaccino AstraZeneca agli insegnanti pendolari che negli ultimi giorni avevano lamentato la loro estromissione dalla campagna vaccinale. La Campania è disponibile a somministrare le dosi di vaccini ai docenti campani che insegnano in altre Regioni, ma serve una fornitura ad hoc, in quanto le dosi di Astrazeneca sono attualmente tarate per soddisfare la vaccinazione dei docenti che operano in Campania. La Regione, si apprende da fonti dell’ente di Santa Lucia, ha posto il problema due settimane fa chiedendo in conferenza delle Regioni che il problema fosse posto all’attenzione del governo e del commissario per il covid. Una richiesta che è stata ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutifinalmentedalla Regione Campania per la somministrazione del vaccino AstraZenecache negli ultimi giorni avevano lamentato la loro estromissione dalla. La Campania è disponibile a somministrare le dosi di vaccini ai docenti campani che insegnano in altre Regioni, ma serve una fornitura ad hoc, in quanto le dosi di Astrazeneca sono attualmente tarate per soddisfare la vaccinazione dei docenti che operano in Campania. La Regione, si apprende da fonti dell’ente di Santa Lucia, ha posto il problema due settimane fa chiedendo in conferenza delle Regioni che il problema fosse posto all’attenzione del governo e del commissario per il covid. Una richiesta che è stata ...

