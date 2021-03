Myanmar | morta Angel la ragazza 19enne icona della resistenza dopo il golpe | sulla maglietta aveva scritto ‘Andrà tutto bene’

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Potrebbe essere l’ultima volta che te lo dico: ti amo tantissimo. Non lo dimenticare”, Deng Jia Xi, conosciuta inil mondo comesalutato così tramite i social network un suo amico prima di scendere in piazza. Poche oreaver pubblicato questo post, la giovanissima manifestante birmana è stata colpita alla testa nel corso di una delle proteste che da settimane riempiono le strade delle città. Come riportato dal CorriereSera, lasarebbe caduta vittima di un attacco armato scatenato sui manifestanti dalle forze golpiste. Poco prima che i militari aprissero il fuoco, racconta un amico che era conin quelle ore, laavrebbe gridato: “Non scapperemo ma non versate il nostro sangue”....

fattoquotidiano : Myanmar, morta Angel la ragazza 19enne icona della resistenza dopo il golpe: sulla maglietta aveva scritto ‘Andrà t… - SandraGiorno5S : Myanmar, morta Angel la ragazza 19enne icona della resistenza dopo il golpe: sulla maglietta aveva scritto ‘Andrà t… - pvsassone : RT @Lacasespoglia: #myanmarmilitarycoup . I golpisti sparano ad altezza d'uomo. Morta anche una professoressa. Chiediamo solidarietà inte… - antondicarlo : RT @Lacasespoglia: #myanmarmilitarycoup . I golpisti sparano ad altezza d'uomo. Morta anche una professoressa. Chiediamo solidarietà inte… - PaoloIvanoCucce : RT @Lacasespoglia: #myanmarmilitarycoup . I golpisti sparano ad altezza d'uomo. Morta anche una professoressa. Chiediamo solidarietà inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar morta

Angel èindurante le proteste anti golpe. Era divenuta simbolo delle manifestazioni. Un proiettile l'ha colpita alla testa "Andrà tutto bene" era scritto sulla maglietta di Deng Jia Xi , nota ...Kyal Sin, soprannominata 'Angel', indossava al corteo, quando è, una maglietta con la frase "...dita macchiate di inchiostro viola dopo aver votato alle seconde elezioni democratiche del, ...“Potrebbe essere l’ultima volta che te lo dico: ti amo tantissimo. Non lo dimenticare”, Deng Jia Xi, conosciuta in tutto il mondo come Angel, aveva salutato così tramite i social network un suo amico ...Roma, 4 mar - "In Myanmar l'Europa, l'Unione Europea e anche gli altri attori occidentali non devono ripetere gli stessi errori già commessi durante la vicenda (tuttora in corso) dei Rohingya, persegu ...