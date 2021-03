Musica: fratello Mariah Carey le fa causa dopo uscita libro memorie popstar (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il fratello maggiore di Mariah Carey ha citato in giudizio la popstar per diffamazione e angoscia emotiva causata dal recente libro di memorie, 'The Meaning of Mariah Carey', uscito lo scorso settembre in tutto il mondo. Morgan Carey afferma che il libro lo dipinge falsamente come un violento arrecando "gravi danni alla sua reputazione", afferma il suo legale citato dalla Bbc. Una causa che segue quella della sorella di Mariah, Alison, che sempre per lo stesso motivo ha chiesto 1,25 milioni di dollari di risarcimento alla popstar. L'autobiografia di Mariah Carey, che ad ottobre è stata in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Ilmaggiore diha citato in giudizio laper diffamazione e angoscia emotivata dal recentedi, 'The Meaning of', uscito lo scorso settembre in tutto il mondo. Morganafferma che illo dipinge falsamente come un violento arrecando "gravi danni alla sua reputazione", afferma il suo legale citato dalla Bbc. Unache segue quella della sorella di, Alison, che sempre per lo stesso motivo ha chiesto 1,25 milioni di dollari di risarcimento alla. L'autobiografia di, che ad ottobre è stata in ...

himepm : ho aperto la playlist Classica per fare un concertino e mio fratello entra in camera: Bestemmiare davanti all'xbox… - TV7Benevento : Musica: fratello Mariah Carey le fa causa dopo uscita libro memorie popstar... - occhiamandorla : @Ghemon Bellissimo questo pezzo blues! Vai e insegna musica fratello ?? - Robertamarchet : E pensare che Fausto Leali qualche mese fa è stato cacciato dal Grande Fratello Vip. La musica italiana troppo spes… - blueming_twt : non guardo sanremo dal 2007 (musica di paolo meneguzzi) ma trovo super endearing che mio fratello abbia deciso di c… -