Moviola Parma Inter: l’episodio chiave del match (Di giovedì 4 marzo 2021) l’episodio chiave del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Parma Inter l’episodio chiave della Moviola del match tra Parma e Inter, valido per la 25ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Pasqua l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021)delvalido per la 25ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 25ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro PasquaDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Parma-Inter, la MOVIOLA LIVE: Man cade in area dopo un contrasto con Barella, niente rigore: Parma-Inter (calcio d'… - sportface2016 : MOVIOLA - #ParmaInter, #Barella su #Man: non è rigore. #Pasqua vede bene - AntonioTisi : Dalle 20.40, #ZonaCesarini su @Radio1Rai, posticipo di Lega @SerieA: Parma-Inter con Francesco Repice e… - sportli26181512 : Roma-Milan: Guida, il rigore al Var impossibile non fischiarlo. Voto: 4,5: Irrati non doveva essere lì dopo i disas… - infoitsport : Spezia Parma LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match -