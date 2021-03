Motomondiale | Aprili | svelata la RS-GP di Espargaro e Savadori

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. – (Adnkronos) – Prende il via sulla pista di Losail, in Qatar, la stagione MotoGP 2021 dell’a Racing Team Gresini. Poche ora prima di scendere in pista per i primi test ufficiali, la squadra italiana al completo ha svelato la nuova moto di Noale, una rinnovata RS-GP. Con un pensiero sincero e commosso a Gresini, che è stato in questo progetto fin dal debutto nel 2015. E proprio a Fausto l’a ha voluto dedicare la parte iniziare della presentazione, con un tributo all’inizio della presentazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

